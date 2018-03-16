Жена Трампа подала на развод

Старший сын американского президента Дональд Трамп-младший разводится со своей супругой.

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Инициатором расставания стала невестка американского лидера 40-летняя Ванесса Трамп. 15 марта она обратилась с заявлением в суд в Манхэттене. Развод начат по обоюдному согласию супругов. По этой причине маловероятно, что начнутся долгие тяжбы об опеке над пятью детьми или о разделе имущества.

Дональд-младший и Ванесса поженились в ноябре 2005 года. По сведениям друзей пары, Дональд в последнее время был увлечен путешествиями и часто оставлял супругу одну с детьми сообщает Lenta.ru.