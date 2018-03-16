"Оборонщики" Дальнего Востока предложили включать их предприятия в ТОРы

Руководители оборонных предприятий Дальнего Востока обозначили свои предложения по изменениям в законы о налогообложении при выпуске продукции гражданского назначения.

Как сообщил член межфракционной рабочей группы Госдумы по диверсификации ОПК Виктор Пинский, все участники встречи сошлись во мнении, что "оборонщикам" нет смысла "распыляться на выпуск сковородок и лопат". "Гражданская часть производства должна быть наукоемкой и рассчитанной на экспорт - попытки производить гражданскую продукцию на дальневосточный рынок потерпели неудачу из-за низкой емкости рынка, а потребности европейской части России полностью закрывают предприятия, расположенные там же. Но в любом случае диверсификация оправдана только, если у нас электроэнергия подешевеет до китайских расценок", - сказал Пинский.

Он добавил, что участники встречи также убеждены, что льготы резидентов Свободного порта и территорий опережающего развития (ТОР) должны автоматически распространяться на уже существующие на этих территориях оборонные производства, так как "конкурировать с китайскими производителями на международном рынке не получится".

Пинский отметил, что предложения дальневосточных "оборонщиков" вместе с инициативами их коллег со всей страны станут основой для разработки изменений в федеральное законодательство, которые подготовит межфракционная рабочая группа Госдумы по диверсификации ОПК, сообщает "Интерфакс".

Задачу повысить долю гражданской продукции на предприятиях ОПК поставил президент Владимир Путин. К 2025 году, по мнению главы государства, доля гражданской продукции, которая производится на предприятиях ОПК, должна увеличиться до 30%, а к 2030 году - до 50%.