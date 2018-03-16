Савченко предложила Путину обменять себя на всех "пленных" украинцев

Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко обратилась к президенту России Владимиру Путину.

Она просит главу государства освободить всех граждан Украины, которые находятся "в плену". При этом Савченко предложила обменять себя на всех "пленных" украинцев. "Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена — мой обмен — я согласна. Если бы мне предложили волю в России — это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных", — сказала депутат.

При этом Савчекно не уточнила, имела ли она ввиду украинцев, отбывающих наказания в российских тюрьмах или украинцев, взятых в плен на территории ДНР и ЛНР, сообщает РБК.

Между тем, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил ее в планах взорвать Верховную Раду и "из автоматов добивать" выживших депутатов.

Напомним, Надежда Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным в конце мая 2016 года. В марте российский суд приговорил её к 22 годам лишения свободы по обвинению в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина и в покушении на убийство их коллеги.