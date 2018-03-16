США ввели новые санкции в отношении россиян

Администрация президента США впервые применила новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) для введения ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций.

Как сообщили в американском Минфине, новые санкции против Москвы были введены за вмешательство в выборы в 2016 году, а также кибератаки. В список включены 12 лиц, против которых ранее были вынесены обвинения специальным прокурором Робертом Мюллером, который занимается расследованием утверждений о влиянии Москвы на прошедшие выборы и возможном сговоре с ней штаба президента Дональда Трампа.

Под рестрикции попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков. Кроме того, добавлены в санкционный список еще два гражданина РФ - Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов.

Минфин также ввел санкции против российской организации "Агентство интернет-исследований", чьим сотрудникам Минюст США предъявил обвинения в причастности к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Как отметили в Минфине США, санкции были введены в связи с "продолжающейся дестабилизирующей деятельностью России, начиная от вмешательства в американские выборы 2016 года и до проведения разрушительных кибератак, включая NotPetya - кибератаку, приписанную российским Вооруженным силам".

Атака хакеров, отмечается в документе, "привела к потере миллиардов долларов по всей Европе, Азии и Соединенных Штатах", а также привела к "существенным нарушениям в международном морском судоходстве, торговле и производстве лекарственных средств", сообщает ТАСС.

Ранее американские власти обвинили Россию в хакерской атаке с использованием вируса NotPetya.