Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей

Доверенное лицо Павла Грудинина, журналист Максим Шевченко уверен в том, потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей.

Как сообщил Шевченко на своем канала в YouTube, "эта женщина, Филькина, мне ее жалко по-человечески, но она даже не доверенное лицо. Она не включена в список доверенных лиц. Главный юрист ВГТРК Зоя Матвиевская держала ее за руку и охраняла. А потом лично провела ее туда в студию. Когда я спросил ее "почему вы провели туда эту женщину?", она сказала: "Кандидат сам решает!". Это что такое?!", - задался вопросом журналист.

По данным Шевченко, санкцию юристам ВГТРК на проход Филькиной дала секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

"Я у Зои Матвиевской спрашиваю: "Как Вы впустили эту женщину? Кто она?". Она мне говорит: "Я позвонила в ЦИК, секретарю ЦИК Майе Гришиной, и она мне сказала, что можно". Так это что — любую что ли можно пустить тогда в эфир по телефонному звонку?! Очевидно, приказ был с самого верха, раз они пошли на совершение преступление, понимая, что их отмажут потом. Им никто не поставит в вину нарушение закона и превращение дебатов в мерзкую клоунаду", — возмутился Шевченко.

Между тем, как гласит ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации", доверенным лицом нельзя стать по прихоти одного лишь кандидата за полчаса. Пункт 1 статьи 43 "Доверенные лица кандидатов, политических партий" говорит нам о том, что кандидат лишь назначает доверенное лицо. После этого ЦИК в течение пяти дней с момента поступления к ним письменного заявления кандидата о назначении и заявления гражданина на согласие стать доверенным лицом принимает решение о его регистрации.

После этого, в случае прохождения проверки, доверенное лицо должно получить в Центризбиркоме удостоверение.

"Это была истерика администрации президента и ее спойлеров — главного Сурайкина и Собчак. Истерика по поводу того, что Грудинин набирает по закрытым данным ФСО очень большие проценты. Очевидно, они наобещали наверх, что проценты будут маленькие, но вы видели сами, что все были против Грудинина", — сообщил после эфира Шевченко.

Напомним, Максим Сурайкин набросился на доверенное лицо Павла Грудинина - журналиста Максима Шевченко. Перепалка возникла из-за того, что кандидат от "Коммунистов России" привел с собой доверенное лицо - бывшую работницу совхоза имени Ленина, которую Грудинин, как она утверждает, выселил из квартиры.