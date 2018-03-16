Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей

в этот день
16.03.18
03:07
В Екб.05:07
В аэропорту Якутска собрали все выпавшие из самолета драгоценные слитки. ФОТО
В России остановился рост промышленного производства
В основах пограничной политики РФ пропишут "угрозы демографической экспансии"
Главное
Путин сообщил о Челябинске как месте проведения саммита ШОС в 2020 году

Тема дня
За шпионским скандалом последовал дипломатический После того, как Тереза Мэй поставила Москве ультиматум, аналитики начали прогнозировать, чем грозит нам грядущий дипломатический скандал, потому что хорошо известны слова Сергея Лаврова: "кто вы такие, чтобы нас учить", и "учить" здесь можно заменить на "допрашивать", позиция России по этому вопросу очевидна. Великобритания высылает наших дипломатов, но такие истеричные действия в традициях Лондона, высылали дипломатов и раньше. Сегодня стало известно, что Россия в ответ в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов.
15.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
Два боевика "АТО" в Виннице демонстративно отказались от наград Порошенко
Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
Американцы узнали секреты "Арматы"
Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Песков, порой, "несет пургу"
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 577



Новости
16.03.2018 01:57 Мск (03:57 Екб)
политика | В России
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2018) | Фото:

Доверенное лицо Павла Грудинина, журналист Максим Шевченко уверен в том, потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей.
Читайте также:

Как сообщил Шевченко на своем канала в YouTube, "эта женщина, Филькина, мне ее жалко по-человечески, но она даже не доверенное лицо. Она не включена в список доверенных лиц. Главный юрист ВГТРК Зоя Матвиевская держала ее за руку и охраняла. А потом лично провела ее туда в студию. Когда я спросил ее "почему вы провели туда эту женщину?", она сказала: "Кандидат сам решает!". Это что такое?!", - задался вопросом журналист.

По данным Шевченко, санкцию юристам ВГТРК на проход Филькиной дала секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

"Я у Зои Матвиевской спрашиваю: "Как Вы впустили эту женщину? Кто она?". Она мне говорит: "Я позвонила в ЦИК, секретарю ЦИК Майе Гришиной, и она мне сказала, что можно". Так это что — любую что ли можно пустить тогда в эфир по телефонному звонку?! Очевидно, приказ был с самого верха, раз они пошли на совершение преступление, понимая, что их отмажут потом. Им никто не поставит в вину нарушение закона и превращение дебатов в мерзкую клоунаду", — возмутился Шевченко.

Между тем, как гласит ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации", доверенным лицом нельзя стать по прихоти одного лишь кандидата за полчаса. Пункт 1 статьи 43 "Доверенные лица кандидатов, политических партий" говорит нам о том, что кандидат лишь назначает доверенное лицо. После этого ЦИК в течение пяти дней с момента поступления к ним письменного заявления кандидата о назначении и заявления гражданина на согласие стать доверенным лицом принимает решение о его регистрации.

После этого, в случае прохождения проверки, доверенное лицо должно получить в Центризбиркоме удостоверение.

"Это была истерика администрации президента и ее спойлеров — главного Сурайкина и Собчак. Истерика по поводу того, что Грудинин набирает по закрытым данным ФСО очень большие проценты. Очевидно, они наобещали наверх, что проценты будут маленькие, но вы видели сами, что все были против Грудинина", — сообщил после эфира Шевченко.

Напомним, Максим Сурайкин набросился на доверенное лицо Павла Грудинина - журналиста Максима Шевченко. Перепалка возникла из-за того, что кандидат от "Коммунистов России" привел с собой доверенное лицо - бывшую работницу совхоза имени Ленина, которую Грудинин, как она утверждает, выселил из квартиры.

Другие новости по темам: Максим Шевченко, дебаты, потасовка, выборы президента РФ
16.03.2018 01:57 Мск | информационная служба Накануне.RU
03:57 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.03.2018 19:04 Мск
И снова страсти. Сурайкин набросился на Шевченко во время дебатов








Добавить комментарий:

Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+