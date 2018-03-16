Дебошир задержал рейс из Москвы в Салехард из-за "трещины" на крыле

В Москве на 30 минут задержали рейс в Салехард из-за неадекватного пассажира.

Как говорят очевидцы, ямалец бегал по салону лайнера, громко матерился, и при этом боялся крушения самолета. Инцидент произошел 14 марта в аэропорту "Шереметьево".

Дебошир нецензурно выражался в адрес членов экипажа и пассажиров. По одной из версий, неадекватному мужчине показалось, что самолет может потерпеть крушение. "Вы все трупы, все сдохнете, самолет разобьется — я видел трещину на крыле", - заявил дебошир.

Члены экипажа вызвали охрану. В итоге ямалец остался в московском аэропорту. Молодой человек сутки проведет в столице за свой счет, сообщает издание "Красный север".