Гудков сообщил о создании вместе с Собчак "Партии перемен"

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил о создании "Партии перемен" совместно с кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.

"Да, теперь у нас и у вас есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее "Партия перемен" (к лучшему)", - сообщил Гудков в своем Telegram-канале.

По словам политика, партия будет создана на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов, "партия создается на базе "Гражданской инициативы", так как у той есть лицензия, получить которую для новой партии нереально".

По словам Гудкова, главной целью создаваемой партии станет прохождение в парламент в 2021 году. Среди инициатив партии в случае прохождения в Госдуму будут отмена статьи 282 Уголовного кодекса РФ об экстремизме, а также усиление парламентского контроля за правоохранительными органами.