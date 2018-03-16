Минобороны нашло в арсенале Британии "хамские выражения"

В министерстве обороны России назвали хамскими выражения главы британского военного ведомства в адрес России.

Риторика "базарной хабалки", продемонстрированная главой Минобороны Великобритании Гэвином Уильямсоном, "замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции", заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, но и полное ничтожество самих "обвинителей". По мнению генерал-майора, Великобритания "давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций: от британской "Обсерватории прав человека в Сирии" до созданных британским же офицером разведки якобы сирийских "Белых касок", сообщает РБК.

Напомним, ранее грубое заявление главы Минобороны Великобритании прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.