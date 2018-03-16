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Из пушки по Воробьеву: приведут ли экопротесты к смене губернатора Подмосковья? После стихийных митингов в ряде населенных пунктов Московской области региональные власти срочно пообещали до 15 июня закрыть полигон "Ядрово" в Волоколамском районе. С решением собственно экологических проблем (а особую важность этой повестки в очередной раз подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному собранию) началась, как считают эксперты, и борьба за кресло главы Подмосковья.
16.03.2018
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Юрий Поляков: Вместо госцензуры появилась корпоративно-групповая система запретов Российский писатель, драматург и общественный деятель Юрий Поляков в Челябинске рассказал о современной цензуре, своем отношении к Министру культуры Владимиру Мединскому, писателям Виктору Пелевину и Владимиру Сорокину, о закрытии премии "За верность Слову и Отечеству", и о судьбоносном решении, которое изменит жизнь писателей.
16.03.2018
культура ;
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Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев отмечает день рождения
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Куйвашев встреча с командами КВН (2016) | Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Сегодня глава Среднего Урала Евгений Куйвашев отмечает день рождения. Ему исполняется 47 лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговской Ханты-Мансийского района Тюменской области. Свою карьеру в качестве госслужащего начал в 1997 году в администрации поселка Пойковский (ХМАО), где работал сначала помощником главы Эдуарда Худайнатова, затем его заместителем, а после перехода Худайнатова на работу в администрацию президента в 2000 году занял его место. С 2004 по 2005 год занимал пост заместителя начальника управления судебных приставов Москвы.

пресс-конференция, Куйвашев, Свердловская область(2018)|Фото: Накануне.RU

В ноябре 2005 года Куйвашев был единогласно утвержден депутатами Тобольской городской думы главой администрации Тобольска. Спустя два года он подал документы на конкурс по замещению должности главы администрации Тюмени после отставки прежнего мэра Сергея Сметанюка, в том же году был избран на данную должность Тюменской гордумой.

Евгений Куйвашев, Кубок мира по хоккею(2015)|Фото: Департамент информационной политики губернатора

С января 2011 года занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в УрФО. В этом же году был назначен полномочным представителем президента, сменив на этом посту Николая Винниченко. C 14 мая 2012 года Евгений Куйвашев был исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, а спустя 10 дней президент России Владимир Путин внес в Законодательное собрание региона его кандидатуру для наделения полномочиями губернатора. Она была поддержана большинством голосов, и 29 мая Евгений Куйвашев официально вступил в должность главы региона.

Куйвашев встречает Путина(2018)|Фото: ДИП

В сентябре 2017 года на Среднем Урале состоялись выборы губернатора, победу на которых одержал Евгений Куйвашев.

инаугурация, Евгений Куйвашев(2017)|Фото: Накануне.RU

По уже сложившейся традиции, глава региона отказался от подарков в свой день рождения и призвал к благотворительности. Накануне.RU присоединяется ко всем поздравлениям в адрес Евгения Владимировича.

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16.03.2018 08:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:30 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.03.2018 08:14 Мск
"Любую сумму, сколько не жалко": Евгений Куйвашев отказался от подарков в день рождения и призвал к благотворительности








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Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев отмечает день рождения
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