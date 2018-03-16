Сегодня глава Среднего Урала Евгений Куйвашев отмечает день рождения. Ему исполняется 47 лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговской Ханты-Мансийского района Тюменской области. Свою карьеру в качестве госслужащего начал в 1997 году в администрации поселка Пойковский (ХМАО), где работал сначала помощником главы Эдуарда Худайнатова, затем его заместителем, а после перехода Худайнатова на работу в администрацию президента в 2000 году занял его место. С 2004 по 2005 год занимал пост заместителя начальника управления судебных приставов Москвы.

В ноябре 2005 года Куйвашев был единогласно утвержден депутатами Тобольской городской думы главой администрации Тобольска. Спустя два года он подал документы на конкурс по замещению должности главы администрации Тюмени после отставки прежнего мэра Сергея Сметанюка, в том же году был избран на данную должность Тюменской гордумой.

С января 2011 года занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в УрФО. В этом же году был назначен полномочным представителем президента, сменив на этом посту Николая Винниченко. C 14 мая 2012 года Евгений Куйвашев был исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, а спустя 10 дней президент России Владимир Путин внес в Законодательное собрание региона его кандидатуру для наделения полномочиями губернатора. Она была поддержана большинством голосов, и 29 мая Евгений Куйвашев официально вступил в должность главы региона.

В сентябре 2017 года на Среднем Урале состоялись выборы губернатора, победу на которых одержал Евгений Куйвашев.

По уже сложившейся традиции, глава региона отказался от подарков в свой день рождения и призвал к благотворительности. Накануне.RU присоединяется ко всем поздравлениям в адрес Евгения Владимировича.