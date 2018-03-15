Германия, Франция, США и Великобритания призвали Россию раскрыть всю информацию по программе разработки вещества под названием "Новичок", об этом пишут "Известия".

Об этом сказали Меркель, Макрон, Трамп и Мэй.

Главы государств подписали совместное заявление, из которого следует, что разумной альтернативы "российскому следу" в отравлении экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля не существует.

"Использование боевого нервно-паралитического вещества, созданного в России, представляет собой первое применение нервно-паралитического агента в Европе в целях нападения со времен Второй мировой войны. Оно является нарушением суверенитета Великобритании, и любое подобное действие со стороны государства является прямым нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза всеобщей безопасности", - говорится в заявлении.

Политики пришли к единому мнению, что Россия стоит за отравлением Скрипаля и его дочери, так как другого правдоподобного объяснения нет.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Британия уже выслала российских дипломатов, о санкциях со стороны других стран речи пока нет.