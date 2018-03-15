Борис Дубровский прокомментировал указ Владимира Путина о решении провести саммит ШОС в Челябинске

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении саммита ШОС в Челябинске. Глава Южного Урала прокомментировал это решение.

Как отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, регион планомерно, на протяжении нескольких лет работал над тем, чтобы провести в Челябинске это знаковое мероприятие.

"Решение, которое принял сегодня и озвучил Президент России Владимир Владимирович Путин - это оценка нашей подготовки, высокое доверие и возлагаемая на нас огромная ответственность, и мы за это очень благодарны. Для Челябинска и всего нашего региона это – исторический шанс получить новый импульс развития, и мы им воспользуемся максимально эффективно. Челябинск будет процветающим городом – ярким, комфортным, благополучным и современным. Мы продолжим работу по подготовке к проведению саммита с удвоенной энергией", - сказал Борис Дубровский.