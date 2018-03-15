Путин сообщил о Челябинске как месте проведения саммита ШОС в 2020 году

Владимир Путин сообщил о том, что сделал выбор в пользу Челябинска как места проведения форумов стран ШОС и БРИКС в 2020 году. Президент заявил, что "только что подписал указ", выступая сегодня на московском форуме "Россия – страна возможностей!" на ВДНХ, сообщается на сайте организации.

Как заявил Владимир Путин, указ подписан после того, как этого "просила общественность". Следует напомнить, что на другом общественном мероприятии, а именно медиафоруме ОНФ, 2 марта президент на прямой вопрос журналистов ответил, что решение по месту проведения саммитов будет принято "скоро". При этом глава государства заметил: "…мы это сделаем, хоть губернатор (Челябинской области Борис Дубровский. - прим.) и говорит: нам помощи из федерального бюджета не нужно будет, мы сами все сделаем, думаю, что это маловероятно".

В рамках подготовки к проведению форумов стран ШОС и БРИКС в Челябинске запланирована постройка 190-метрового здания конгресс-холла, реконструкция аэропорта, постройка нескольких гостиниц.