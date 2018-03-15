И снова страсти. Сурайкин набросился на Шевченко во время дебатов

На дебатах кандидатов в президенты – очередная потасовка. Максим Сурайкин набросился на доверенное лицо Павла Грудинина - журналиста Максима Шевченко. Перепалка возникла из-за того, что кандидат от "Коммунистов России" привел с собой доверенное лицо - бывшую работницу совхоза имени Ленина, которую Грудинин, как она утверждает, выселил из квартиры, передает корреспондент Накануне.RU.

Перед тем как спутнице Сурайкина дали слово, руководитель совхоза имени Ленина и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул эфир.

"Я хотела обратиться к Грудинину Павлу Николаевичу. Он меня увидел — сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю. Но это правда случилось со мной и моей семьей. Он нас выселил из квартиры", — начала рассказывать гость программы.

"Во что вы выборы превращаете, как может два человека выступать от кандидата? Давайте позовем сюда толпу доверенных лиц и превратим выборы совсем в цирк!" – возмутился Максим Шевченко.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев возразил, что Сурайкин не выступает, но все же попросил его покинуть студию. Пока кандидат от "Коммунистов России" направлялся к выходу, представитель Грудинина назвал его провокатором, после чего Сурайкин не выдержал и устремился в сторону Шевченко.

"Я тебе сейчас в морду дам! Ты что сказал? Я тебе челюсть сломаю, наемная мразь!" – закричал Максим Сурайкин, пытаясь наброситься на Шевченко. Дорогу ему перегородили Соловьев и сотрудники студии, которые увели кандидата.

"Это революция!" – восхищенно воскликнул Владимир Жириновский.

Позднее Максим Шевченко разместил на своей странице в "Фейсбуке" видео, на котором запечатлена драка, снабдив ее комментарием: "Сурайкин устроил драку и провокацию у Соловьева".

Напомним, что это не первая драка в прямом эфире с участием Максима Шевченко. В январе подобный инцидент случился в студии радио "Комсомольская правда": когда речь зашла о Великой Отечественной войне и фигуре Сталина, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе пригрозил Шевченко, что "даст ему в морду". Последний не испугался и предложил перейти к действиям. Сванидзе нанес Шевченко пощечину, но получил еще более жесткий отпор.

На дебатах кандидатов в президенты тоже кипят страсти, как правило, между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак. Около двух недель назад "кандидат против всех" облила лидера ЛДПР водой за оскорбления, а вчера Собчак ушла в слезах из-за того, что Жириновский мешал ей выступать.