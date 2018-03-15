Савченко призвала свергнуть Порошенко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, представление на арест которой внесено в парламент, призвала украинцев свергнуть власть в Киеве. Об этом она заявила после визита в СБУ.

Она обвинила власть "в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, произошедших за период действующей преступной власти (Петра) Порошенко".

"Сейчас есть много военных, которые меня слышат, которые соглашаются, что военный переворот на Украине - это достаточно ожидаемое и, наверное, достаточно правильное событие", - сказала Савченко.

По ее мнению, есть много военных, которые это понимают. Но этого понимания "нет в командовании, потому что там играют под власть и под Россию и убивают свой народ".

Также Савченко заявила, что во время пребывания в Страсбурге успела дать показания против Порошенко. Свое исключение из комитета национальной безопасности и обороны и представление на арест она назвала преступлениями.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил ее в планах взорвать Верховную раду и "из автоматов добивать" выживших депутатов.