11 лет строгого режима. В Челябинске осудили лидера экстремистского сообщества

Тракторозаводский районный суд Челябинска признал виновным местного жителя сразу по нескольким статьям - "организация экстремистского сообщества", "незаконные приобретение, хранение, перевозка боеприпасов, совершенные организованной группой" и "незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере".

Преступления были выявлены сотрудниками ФСБ и полиции.

Безработный молодой человек, приверженец анархо-синдикалистической идеологии, организовал в Челябинске под видом военно-спортивного клуба экстремистскую ячейку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Став ее лидером, он вовлекал туда молодых людей, в том числе и военнослужащих. Вместе они обучались навыкам обращения с огнестрельным и холодным оружием, взрывчатыми веществами, умению оказывать вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при задержании.

"При проведении оперативных и следственно-опративных мероприятий по месту жительства осужденного и в тайниках обнаружены и изъяты боевые патроны к стрелковому оружию, гранаты, взрывчатые вещества, материалы экстремистской направленности, военная амуниция и атрибутика радикально-националистических организаций. Кроме того, сам организатор занимался сбытом наркотических средств в Челябинске с целью получения материальной выгоды для ресурсной поддержки своего сообщества", - добавили в ведомстве.

Мужчине дали 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1,5 года.