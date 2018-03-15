В одной из квартир Югорска нашли тела двух пенсионеров

В одной из квартир по улице Горького в Югорске нашли тела пенсионеров 61 года и 62 лет, началась проверка, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным, югорчане умерли несколько дней назад. Признаков насильственной смерти нет, общий порядок в квартире не нарушен, дверь закрыта изнутри на ключ. В жилище нашли много бутылок из-под крепкого алкоголя. Родственники, соседи и знакомые погибших подтвердили, что пенсионеры долго злоупотребляли спиртным.

Следователям предстоит разобраться в трагедии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.