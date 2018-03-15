Пермяки смогут выбрать президента на финале Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина

По информации избиркома Прикамья, 215 человек решили голосовать на выборах президента не по месту жительства, а на участке №4033 в Чайковском, который находится в непосредственной близости к трамплинному комплексу "Снежинка", где в эти выходные состоится финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

За трофей Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина поборются представители Чехии, Австрии, Казахстана, Польши, Германии, Словении, Италии и России. Победитель общего зачета получит хрустальный глобус.

Финал престижного международного турнира состоится 17-18 марта. Пермский край примет его в третий раз. Прямая трансляция будет доступна по всей России и за рубежом в формате full hd.

В краевом избиркоме любителям спорта пояснили, что выбрать место для голосования еще можно. Для этого необходимо до 14.00 17 марта прийти в свою участковую избирательную комиссию по месту прописки и написать заявление. При этом необходимо указать желаемый участок №4033 по адресу пос. Прикамский, ул. Солнечная д. 3.