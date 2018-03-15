Смерть рабочего на Варьеганском месторождении: возбуждено дело

По версии следствия, трагедия произошла из-за нарушений во время работ правил безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, в ночь на 13 марта в ходе ремонта скважины на Варьеганском месторождении произошел выброс газа. Загорелся подъемный агрегат на базе автомобиля "КрАЗ" и мачтовая установка для добычи нефти. От ожогов один рабочий погиб, еще двое пострадали.