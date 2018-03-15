До Среднего Урала скоро доберется паводок

В Свердловской области начала работу противопаводковая подкомиссия, которую возглавил руководитель минприроды региона Алексей Кузнецов, сообщили Накануне.RU в министерстве.

Половодье в области начнется в первых числах апреля, об этом на заседании комиссии рассказала замначальника Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Сердюк.

"Согласно средним многолетним срокам, половодье на реках юга нашей области начинается 1-6 апреля, пики проходят в период 11-18 апреля", – уточнила она.

По мнению экспертов, на данный момент запасы воды в снежных покровах не превышают норму, а увлажнённость почвогрунтов на территории Свердловской области не отличается от средних многолетних показателей.

Стоит отметить, что контролировать уровень воды в водоемах нужно ежедневно, с 1 апреля данные будут передаваться в единую диспетчерскую службу каждый день.

Напомним, что в зоне весеннего паводка могут оказаться территории семи муниципальных образований: это Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Махнево, Талица и Туринский городской округ.