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За шпионским скандалом последовал дипломатический После того, как Тереза Мэй поставила Москве ультиматум, аналитики начали прогнозировать, чем грозит нам грядущий дипломатический скандал, потому что хорошо известны слова Сергея Лаврова: "кто вы такие, чтобы нас учить", и "учить" здесь можно заменить на "допрашивать", позиция России по этому вопросу очевидна. Великобритания высылает наших дипломатов, но такие истеричные действия в традициях Лондона, высылали дипломатов и раньше. Сегодня стало известно, что Россия в ответ в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов.
15.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
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До Среднего Урала скоро доберется паводок
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Паводок в Тюменской области-2017 (2017) | Фото: vk.com

В Свердловской области начала работу противопаводковая подкомиссия, которую возглавил руководитель минприроды региона Алексей Кузнецов, сообщили Накануне.RU в министерстве.
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Половодье в области начнется в первых числах апреля, об этом на заседании комиссии рассказала замначальника Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Сердюк.

"Согласно средним многолетним срокам, половодье на реках юга нашей области начинается 1-6 апреля, пики проходят в период 11-18 апреля", – уточнила она.

По мнению экспертов, на данный момент запасы воды в снежных покровах не превышают норму, а увлажнённость почвогрунтов на территории Свердловской области не отличается от средних многолетних показателей.

Стоит отметить, что контролировать уровень воды в водоемах нужно ежедневно, с 1 апреля данные будут передаваться в единую диспетчерскую службу каждый день.

Напомним, что в зоне весеннего паводка могут оказаться территории семи муниципальных образований: это Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Махнево, Талица и Туринский городской округ.

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15.03.2018 16:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:28 Екб


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До Среднего Урала скоро доберется паводок
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