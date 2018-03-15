Трамвайные пути в Перми соединят Парковый с центром

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За шпионским скандалом последовал дипломатический После того, как Тереза Мэй поставила Москве ультиматум, аналитики начали прогнозировать, чем грозит нам грядущий дипломатический скандал, потому что хорошо известны слова Сергея Лаврова: "кто вы такие, чтобы нас учить", и "учить" здесь можно заменить на "допрашивать", позиция России по этому вопросу очевидна. Великобритания высылает наших дипломатов, но такие истеричные действия в традициях Лондона, высылали дипломатов и раньше. Сегодня стало известно, что Россия в ответ в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов.
15.03.2018
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
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Новости
15.03.2018 16:12 Мск (18:12 Екб)
общество | Пермский край
Трамвайные пути в Перми соединят Парковый с центром
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транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, трамвай (2017) | Фото: Накануне.RU

В среду, 14 марта, состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с работниками Пермского региона Свердловской железной дороги. Глава Прикамья рассказал о том, какие шаги предпринимаются краевыми властями в сферах, важных для всех жителей региона и о реализуемых и предстоящих совместных проектах с ОАО "РЖД".
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Губернатор отметил, что при участии железнодорожников в регионе реализуется несколько важных для развития Пермского края проектов. В настоящее время ведется реконструкция пересечения ул. Героев Хасана с Транссибирской магистралью. Заметным событием для региона стало открытие мультимедийного исторического парка "Россия – моя история. Пермский край", часть которого размещена в здании вокзала Пермь I.

Обозначая дальнейшие планы совместных действий, губернатор Максим Решетников отметил модернизацию инфраструктуры на участке Пермь-Соликамск для обеспечения вывоза продукции предприятий Березниковско-Соликамского узла, строительство транспортно-пересадочного узла в Мотовилихе и организацию удобного транспортного сообщения между ним и вокзалом Пермь II. Масштабным проектом станет строительство Северного железнодорожного обхода краевого центра.

"Мы вернулись к идее возведения обхода через Пальники и Каму. Руководство РЖД дало поручение региональным филиалам рассмотреть варианты строительства совмещенного автодорожного и железнодорожного моста в два уровня. После завершения работ на Восточном обходе и возведения моста через Чусовую станет возможным строительство автодорожного Северного обхода. Таким образом, мы замкнем кольцо вокруг города", — пояснил Максим Решетников.

"Ближайшее совещание по этому проекту состоится уже 16 марта, где окончательно будут выбраны точки примыкания Северного обхода к действующим железнодорожным линиям", — отметил заместитель начальника СвЖД по Пермскому региону Артем Панов.

В своем докладе заместитель начальника СвЖД по Пермскому региону Артем Панов подчеркнул, что для компании важно поддерживать темпы роста грузоперевозок. Объем грузоперевозок за прошлый год увеличился на 8,3% (к 2016 году) и составил 43,6 млн тонн. По итогам работы за два месяца 2018 года темпы роста сохраняются.

Еще один перспективным проектом взаимодействия региональных властей и "РЖД" является создание транспортно-пересадочного узла на базе вокзала Пермь II. Вопрос находится на контроле генерального директора — председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова. По словам Максима Решетникова, строительство ТПУ позволит реализовать комплексную застройку квартала, подразумевающую создание офисно-гостиничной и торговой частей на территории транспортного узла и соединение его с прилегающими территориями.

При этом губернатор подчеркнул, что проект был скорректирован и теперь предполагает проведение трамвайных путей в микрорайон Парковый. Это позволит замкнуть трамвайные пути в районе реки Мулянка.

Напомним, впервые о масштабных проектах реорганизации железнодорожного движения в краевой столице было заявлено во время приезда в Пермь Президента России Владимира Путина. В сентябре 2017 года губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал Президенту проект преобразований. Глава государства поддержал идею и в дальнейшем способствовал встрече губернатора с главой ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.

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15.03.2018 16:12 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
18:12 Екб


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Трамвайные пути в Перми соединят Парковый с центром
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