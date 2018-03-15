В Челябинске общественники выступили против сноса старинного здания аэропорта и требуют провести народное голосование

В Челябинске общественные организации "Гражданский патруль" и "АрхиСтраж" требуют отложить заседание научно-методического совета по культурному наследию, где будет решена судьба старинного здания аэропорта, и провести народное голосование. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе организации.

Заседание должно пройти завтра, но общественники уже обратились к председателю госкомитета по охране культурного наследия с просьбой приостановить работу совета. Они считают, что решение о сносе или сохранении здания должно приниматься с учетом мнения горожан.

"Я долго пытался выяснить, кто является инициатором сноса старинного здания аэропорта. Пришёл к выводу, что это Юрий Коньков, гендиректор челябинского авиапредприятия. На все вопросы, почему выбран вариант со сносом, он отвечал однозначно: все другие варианты дорогие. По его словам, выходит, что снос исторического здания – это дёшево. Культура и культурное наследие – дешёвки, с ними можно не считаться. Грустно", — считает главный инициатор общественного протеста, координатор группы "АрхиСтраж" Юрий Латышев.

Напомним, здание челябинского аэропорта построено в 1954 году.

Реконструкция челябинского аэропорта запланирована в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Первый этап реконструкции будет завершен к 2020 году. К этому времени появятся новый комфортный аэропорт с продуманной привокзальной инфраструктурой, современным эстетичным зданием аэровокзала и модернизированным аэродромом. Стоимость работ оценивается в 6,2 млрд. рублей, из которых 2,9 млрд инвестирует государство.