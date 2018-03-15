Жителей дома в Серове, где "выросла" сосулька из фекалий, расселят только в 2026 году

Жителей дома в Серове, где в очередной раз "выросла" сосулька из фекалий, расселят ближе к 2026 году. Об этом газете "Глобус" сообщила глава муниципалитета Елена Бердникова.

"В соответствии с постановлением администрации Серовского городского округа "О внесении изменения в реестр аварийных жилых домов, подлежащих сносу в Серовском городском округе, утвержденный постановлением администрации Серовского городского округа от 30.11.2016 г. № 2001№", планируемая дата расселения дома №5 по ул. Белореченская - 1 января 2026 года", – отметила Елена Бердникова.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, первую - двухметровую сосульку ликвидировали в начале февраля 2017 года, но на ее месте выросла другая. О ситуации были в курсе в местной администрации, однако, долгое время не расселяли дом, ссылаясь на то, что для переселения в другое жилье, нужно иметь регистрацию.

Прокуратура провела проверку общежития, где выросла сосулька из фекалий, и нашла нарушения в деятельности управляющей компании "Федерация" и администрации города. В адрес УК и администрации города были внесены представления.

Кроме того, территориальное подразделение Роспотребнадзора в отношении юрлица возбудило административное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений".

В апреле 2017 года стало известно, что прокуратура осталась недовольна сроками расселения многоквартирного дома и подала иск в суд. Было возбуждено административное дело.