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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
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15.03.2018
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Жителей дома в Серове, где "выросла" сосулька из фекалий, расселят только в 2026 году
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фекалии в общежитии, Серов (2018) | Фото: serovglobus.ru

Жителей дома в Серове, где в очередной раз "выросла" сосулька из фекалий, расселят ближе к 2026 году. Об этом газете "Глобус" сообщила глава муниципалитета Елена Бердникова.

"В соответствии с постановлением администрации Серовского городского округа "О внесении изменения в реестр аварийных жилых домов, подлежащих сносу в Серовском городском округе, утвержденный постановлением администрации Серовского городского округа от 30.11.2016 г. № 2001№", планируемая дата расселения дома №5 по ул. Белореченская - 1 января 2026 года", – отметила Елена Бердникова.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, первую - двухметровую сосульку ликвидировали в начале февраля 2017 года, но на ее месте выросла другая. О ситуации были в курсе в местной администрации, однако, долгое время не расселяли дом, ссылаясь на то, что для переселения в другое жилье, нужно иметь регистрацию.

Прокуратура провела проверку общежития, где выросла сосулька из фекалий, и нашла нарушения в деятельности управляющей компании "Федерация" и администрации города. В адрес УК и администрации города были внесены представления.

Кроме того, территориальное подразделение Роспотребнадзора в отношении юрлица возбудило административное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений".

В апреле 2017 года стало известно, что прокуратура осталась недовольна сроками расселения многоквартирного дома и подала иск в суд. Было возбуждено административное дело.

фекалии в общежитии, Серов(2018)|Фото: serovglobus.ru

Другие новости по темам: сосулька, фекалии, Серов, прокуратура, жители
15.03.2018 16:25 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:25 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.03.2018 14:19 Мск
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Ранее 24.04.2017 10:12 Мск
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Жителей дома в Серове, где "выросла" сосулька из фекалий, расселят только в 2026 году
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