"Интеррос" закрыл сделку по покупке 2,1% акций "Норникеля" у структуры Абрамовича

Группа "Интеррос" Владимира Потанина закрыла сделку по приобретению 2,1% акций ГМК "Норильский никель" у Crispian Investments, входящей в группу Millhouse Романа Абрамовича.

"На сегодняшний день доля участия группы "Интеррос" в "Норникеле" составляет 32,9%", - сообщил РИА Новости представитель "Интерроса".

На прошлой неделе в ходе разбирательств в лондонском суде ОК "Русал" Олега Дерипаски (владеет 27,8%) и "Интеррос" предварительно договорились о покупке каждой из компаний у Crispian (в целом его доля в ГМК составляет 6,37%) примерно по 2% акций "Норильского никеля". Согласно договоренности сторон, очередные слушания в суде по иску алюминиевой компании состоятся 14-17 мая.

В случае если суд согласится с доводами "Русала", то сделки по продаже акций "Норникеля" структурой Абрамовича могут быть аннулированы.