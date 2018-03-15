Серийный угонщик велосипедов в Екатеринбурге получил шесть лет тюрьмы

В Екатеринбурге по материалам полиции вынесен приговор обвиняемому в серии краж велосипедов и изготовлении наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД уральской столицы.

Мужчина обвинялся в совершении преступлений по двум статьям: "покушение на кражу, совершенную в том числе с причинением значительного ущерба гражданину" и "незаконное изготовление, хранение наркотического средства, совершенные в крупном размере".

Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, превысила 450 тыс. руб.

Кировский районный суд вынес обвиняемому приговор, в соответствии с которым мужчина признан виновным. Осужденному по совокупности преступлений путем частичного сложения назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.