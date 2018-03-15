Верховная рада уволила главу Нацбанка Украины

Верховная рада поддержала предложение украинского президента Петра Порошенко уволить Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка Украины (НБУ). За соответствующее постановление проголосовали 342 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов,Как передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе отчета перед голосованием об отставке Гонтарева заявила, что считает свою миссию в должности главы НБУ полностью выполненной.

При этом руководители парламентских фракций выступили с резкой критикой действий НБУ под руководством Гонтаревой, обвиняя ее в стремительной девальвации гривны и массовом банкротстве банков. За время ее руководства гривна обесценилась в 2,5 раза.

Отметим, что Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая прошлого года ее обязанности выполняет первый заместитель главы НБУ Яков Смолий. Порошенко подал в парламент предложение уволить Гонтареву и назначить на ее место Смолия.

Накануне.RU писало о том, что отстранение Гонатревой может быть связано с недовольством США растратой денег, выделенных Украине.