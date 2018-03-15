В Петербурге 14 подростков наелись в школе неизвестных таблеток

В Петербурге Следственный комитет выясняет обстоятельства употребления школьниками неизвестных таблеток.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, все случилось 15 марта в одной из школ Приморского района: девочка принесла туда неустановленные таблетки, которые употребила вместе с 13-ю одноклассниками. Педагоги, увидев изменение поведения детей, вызвали медицинских работников, которые взяли у тех анализы.

"Трое учащихся доставлены в больницу, угроз для их здоровья не имеется. Остальные ребята продолжили обучение", - уточнили в следствии.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливается вид данных таблеток.