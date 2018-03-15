В Зауралье пьяный мужчина решил сжечь дом родного брата, но потерпел фиаско

42-летний житель Кургана попал под "уголовку" из-за желания навредить родному брату.

Ночью 4 января этого года пьяный злоумышленник на такси приехал к дому брата - до этого мужчина налил легковоспламеняющуюся жидкость в две бутылки из-под выпитого алкоголя, после чего вставил в их горловину фрагменты ткани, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Возле дома мужчина зажег на бутылках ткань и поочередно бросил их на крыльцо дома брата, после чего скрылся с места преступления.

Пожар удалось вовремя обнаружить и потушить. Сейчас поджигателю грозит до 3 лет 9 месяцев лишения свободы.