"Отойти и заткнуться": Захарова ответила на выпад главы Минобороны Британии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала грубое заявление главы Минобороны Великобритании. Ранее Гэвин Уильямсон рекомендовал России "отойти и заткнуться", комментируя высылку британских дипломатов из РФ.

"ХайлиЛайкли министр обороны Великобритании заявил: "России надо не принимать ответные меры, а отойти и заткнуться (Russia should 'go away and shut up'). А что еще может сказать Министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", - написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о высылке из страны британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг британских властей.

Напомним, вчера стало известно, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет из страны 23 российских дипломата, работающих на разведку. Как заявила премьер-министр Тереза Мэй, также Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией. Кроме этого, отзывается приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон с визитом, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию.