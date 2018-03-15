Из пермского аэропорта "Большое Савино" открывают рейсы в Грузию

Международный аэропорт "Пермь" открывает новое направление. С 15 июня из нового терминала "Большое Савино" можно будет улететь в Грузию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского аэропорта.

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" будет осуществлять перелеты по вторникам и пятницам на самолетах типа CRJ200, рассчитанных на 50 мест. Время в пути 3 часа 20 минут. Билеты уже поступили в продажу. Поскольку рейс международный, стоимость авиабилета привязана к курсу евро, цена составляет от 11 тыс. руб. в одну сторону.

Напомним, что рейс в Батуми из Перми открывается впервые. Планируется, что загрузка рейсов составит – не менее 75%. Рейсы будут выполняться до конца сентября, пока на Черноморском побережье будет теплая погода.