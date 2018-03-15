Вместо "Цирка на воде" - другое шоу? Марчевский призвал не бояться обрушения телебашни 24 марта

В Екатеринбургском государственном цирке не продают билеты на 24 марта. По неподтвержденной официально информации, именно на этот день назначен снос недостроенной телебашни.

При этом новая программа "Цирк на воде" стартует 17 марта и завершится в апреле. На все дни билеты приобрести можно, кроме субботы, 24-го: в кассах объясняют, что они уже выкуплены "частной организацией".

Директор Екатеринбургского цирка, депутат Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Марчевский пояснил Накануне.RU, что не видит взаимосвязи между сносом телебашни и заранее выкупленными билетами.

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"Я знаю, что если это [снос] будет происходить, то с абсолютной безопасностью для окружения – хоть гостиницы, хоть цирка, - заявил Накануне.RU Марчевский. - Животные? Крупных [в цирке] нет, они уже уехали. Не надо эмоций, которые не нужны, не думаю, что надо страсти нагонять. Сносится – и сносится, она [башня] стоит уже 38 лет, пора бы и порядок навести. А перспективы ее восстанавливать нет. Во всем мире объекты такие сносят, так что не надо усугублять".

"Красочный хореографический дивертисмент переносит зрителей в чудесную страну, где в воде то распускаются цветы лотоса, то танцуют медузы", - гласит афиша "Цирка на воде"".

Крупных представителей фауны, действительно, не будет. В шоу задействованы морские львы, морские котики, шимпанзе, крокодил, павианы, дикобразы, еноты, носухи и стая попугаев. У директора цирка есть основания предполагать, что ни одно животное не пострадает.