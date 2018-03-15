Вместо "Цирка на воде" - другое шоу? Марчевский призвал не бояться обрушения телебашни 24 марта

в этот день
15.03.18
16:39
В Екб.18:39
В аэропорту Якутска собрали все выпавшие из самолета драгоценные слитки. ФОТО
В России остановился рост промышленного производства
В основах пограничной политики РФ пропишут "угрозы демографической экспансии"
Главное
Путин приехал на прощание с Табаковым

Тема дня
За шпионским скандалом последовал дипломатический После того, как Тереза Мэй поставила Москве ультиматум, аналитики начали прогнозировать, чем грозит нам грядущий дипломатический скандал, потому что хорошо известны слова Сергея Лаврова: "кто вы такие, чтобы нас учить", и "учить" здесь можно заменить на "допрашивать", позиция России по этому вопросу очевидна. Великобритания высылает наших дипломатов, но такие истеричные действия в традициях Лондона, высылали дипломатов и раньше. Сегодня стало известно, что Россия в ответ в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов.
15.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
Два боевика "АТО" в Виннице демонстративно отказались от наград Порошенко
Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
Американцы узнали секреты "Арматы"
Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Песков, порой, "несет пургу"
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 547

Вместо "Цирка на воде" - другое шоу? Марчевский призвал не бояться обрушения телебашни 24 марта
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

екатеринбург 100е телебашня цирк 2018 (2018) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбургском государственном цирке не продают билеты на 24 марта. По неподтвержденной официально информации, именно на этот день назначен снос недостроенной телебашни.
Читайте также:

При этом новая программа "Цирк на воде" стартует 17 марта и завершится в апреле. На все дни билеты приобрести можно, кроме субботы, 24-го: в кассах объясняют, что они уже выкуплены "частной организацией".

цирк, билеты, 24 марта, телебашня, снос(2018)|Фото: circus-ekaterinburg.ru

Директор Екатеринбургского цирка, депутат Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Марчевский пояснил Накануне.RU, что не видит взаимосвязи между сносом телебашни и заранее выкупленными билетами.

рыжий клоун марчелино, анатолий марчевский(2016)|Фото: oblgazeta.ru

Рыжий клоун Марчелино - сценическое амплуа Анатолия Марчевского

"Я знаю, что если это [снос] будет происходить, то с абсолютной безопасностью для окружения – хоть гостиницы, хоть цирка, - заявил Накануне.RU Марчевский. - Животные? Крупных [в цирке] нет, они уже уехали. Не надо эмоций, которые не нужны, не думаю, что надо страсти нагонять. Сносится – и сносится, она [башня] стоит уже 38 лет, пора бы и порядок навести. А перспективы ее восстанавливать нет. Во всем мире объекты такие сносят, так что не надо усугублять".

Екатеринбургская телебашня, взрыв(2018)|Фото: YouTube-канал радиостанции "Серебряный дождь"

"Красочный хореографический дивертисмент переносит зрителей в чудесную страну, где в воде то распускаются цветы лотоса, то танцуют медузы", - гласит афиша "Цирка на воде"".

Крупных представителей фауны, действительно, не будет. В шоу задействованы морские львы, морские котики, шимпанзе, крокодил, павианы, дикобразы, еноты, носухи и стая попугаев. У директора цирка есть основания предполагать, что ни одно животное не пострадает.

Другие новости по темам: Недостроенная телебашня, снос, Екатеринбургский цирк, Анатолий Марчевский
15.03.2018 15:45 Мск | Андрей Яловец
17:45 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.03.2018 07:55 Мск
"Я живая": на екатеринбургской телебашне устроили новое лазерное шоу

Ранее 02.02.2018 09:49 Мск
В Екатеринбурге появились открытки с изображением телебашни

Ранее 30.01.2018 12:29 Мск
Коммунистам согласовали митинг против сноса екатеринбургской телебашни

Ранее 29.01.2018 14:29 Мск
КПРФ устроит митинг против сноса телебашни в Екатеринбурге

Ранее 25.01.2018 19:08 Мск
"Остановитесь!" Телебашня превратилась в Краснознаменную группу для екатеринбуржцев

Ранее 25.01.2018 08:39 Мск
В годовщину сноса Краснознаменной группы в Екатеринбурге пройдут акции с требованием вернуть монумент

Ранее 16.11.2017 21:55 Мск
В Екатеринбурге прошла акция за возвращение Краснознаменной группы

Ранее 27.01.2017 09:52 Мск
В Екатеринбурге прошел пикет за возвращение Краснознаменной группы на прежнее место

Ранее 26.01.2017 07:51 Мск
В Екатеринбурге варварски демонтированная Краснознаменная группа "вернулась" на Плотинку

Ранее 17.11.2016 09:29 Мск
На Плотинке на один вечер "оживили" варварски демонтированную Краснознаменную группу: в честь награждения Екатеринбурга орденом Ленина

Ранее 11.09.2016 21:17 Мск
В Екатеринбурге участники митинг-концерта "За возвращение Краснознаменной группы" потребовали вернуть символ Победы на Плотинку

Ранее 23.08.2016 14:54 Мск
Екатеринбургские общественники выйдут на большой митинг за возвращение Краснознаменной группы и Ордена Ленина на Плотинку

Ранее 23.08.2016 09:53 Мск
Обсуждение выбора места для Краснознаменной группы в Екатеринбурге началось с пикета

Ранее 03.03.2016 13:40 Мск
"Серый дом" объявил о начале реставрации Краснознаменной группы, правда на Плотинку ее возвращать не собираются

Ранее 02.02.2016 11:01 Мск
Куйвашев поддержал екатеринбуржцев в вопросе восстановления Краснознаменной группы: к депутатам ЕГД отправили спецпорученца

Ранее 26.01.2016 11:40 Мск
В годовщину сноса екатеринбургские общественники потребовали вернуть Краснознаменную группу на прежнее место

Ранее 18.11.2015 12:24 Мск
В Екатеринбурге на один вечер "восстановили" Краснознаменную группу

Ранее 09.04.2015 15:33 Мск
Ройзман "отписался" по вопросу возвращения Краснознаменной группы: "серый дом" рассматривает десятки вариантов монументов для Плотинки

Ранее 30.03.2015 12:10 Мск
В год 70-летия Победы мэрию в очередной раз попросили вернуть Краснознаменную группу: "Факт демонтажа, который допустил наш город, является позорным"








Добавить комментарий:

Вместо "Цирка на воде" - другое шоу? Марчевский призвал не бояться обрушения телебашни 24 марта
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+