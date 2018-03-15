24-летнего курганца будут судить за инсценировку ДТП

В Кургане будут судить 24-летнего молодого человека за инсценировку дорожной аварии.

Днем 22 октября 2016 года на перекрестке улиц Максима Горького и Комсомольской, имея на своем автомобиле "Тойота Краун" механические повреждения, совместно с неустановленным в ходе следствия лицом инсценировал дорожно-транспортное происшествие с автомобилем ВАЗ-21130, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Прибывшим на место сотрудникам ДПС, а также представителям страховой компании молодой человек пояснил, что отечественная машина на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу, двигающемуся под его управлением, по главной дороге автомобилю, и допустил с ним столкновение.

В результате преступных действий обвиняемого, страховой компании был причинен материальный ущерб на общую сумму 214 тыс. 500 рублей. При этом более 60 тыс. рублей из указанной суммы были выплачены ввиду подачи им досудебной претензии о несогласии с размером страхового возмещения.

В ходе следствия обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Сейчас ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.