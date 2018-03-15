В Екатеринбурге будут судить мошенников, которые украли из банков более 60 млн

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу преступной группировки из семи человек, которые похитили свыше 60 млн руб. из банков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Шестеро мошенников проживают в Свердловской области, а один - в Челябинской.

Все злоумышленники действовали сообща с мая 2012 года по декабрь 2013. Они использовали людей, нуждающихся в деньгах, и оформляли на их имена кредиты. Подыскав человека из Екатеринбурга в тяжелом материальном положении, обвиняемые убедили его оформить кредит в банке, а полученные 500 тыс. передать им. К тому же, злоумышленники ввели в заблуждение мужчину, сообщив, сами оплатят кредит, а полученные деньги инвестируют в бизнес. Также они пообещали выплатить мужчине вознаграждение за оформление кредита в размере 10% от суммы.

В целом, группа мошенников похитила свыше 60 млн руб., используя при этом 103 заемщика.

В состав группы входили также и сотрудники служб безопасности банков, более того - начальник службы безопасности департамента банка, который состоял в кредитном комитете.

Уголовное дело направлено в суд.