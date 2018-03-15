"Повторное голосование – это преступление". ЦИК пригрозил "уголовкой" за попытку проголосовать дважды

На сегодняшний день 37,9 тыс. избирателей подали более одного заявления о голосовании по месту нахождения. Данные приводит Центральная избирательная комиссия. ЦИК разъяснил процедуру учета заявлений от граждан и рассказал об ответственности за неоднократное голосование на выборах, передает корреспондент Накануне.RU.

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В ЦИК пояснили, что даже если избиратель подал несколько заявлений на голосование по месту нахождения, автоматизированная система учтет только первое из них. Отрывные талоны, которые получает избиратель при оформлении заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, никакого значения не имеют – они просто напоминают, какой избирательный участок был выбран. По информации комиссии причинами подачи нескольких заявлений являются не только ошибка пользователя или изменение его планов, но и намеренные действия в провокационных целях.

Между тем за получение нескольких бюллетеней грозит ответственность: административная в виде штрафа в 30 тыс. руб. - если избиратель попытается проголосовать более одного раза; уголовная - за голосование более двух раз. Санкции предусматривают штраф в размере 100-300 тыс. руб. или принудительные работы, если в мошенничестве замешана группа лиц, штраф увеличивается до 700 тыс. руб., максимальное наказание - лишение свободы на пять лет.

"Повторное голосование – это преступление. Мы считаем, что выборы должны быть честными, и все должны вести себя честно. А когда человек выступает и сообщает, что готов совершить преступление – это называется "явка с повинной", – прокомментировал замглавы ЦИК Николай Булаев.

Напомним, выборы президента состоятся 18 марта.