Савченко обвинила Луценко и Парубия в расстрелах людей на "евромайдане"

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, представление на арест которой внесено в парламент, обвинила нынешних руководителей Украины в убийствах людей на "евромайдане" и поддержке этого Западом. Об этом она сказала на брифинге перед зданием СБУ, куда прибыла на допрос.

Она отметила, что переворот происходил не с подачи России, а "при поддержке западного цивилизованного мира".

Также Саченко подчеркнула, что лично видела, как нынешний спикер парламента Андрей Парубий во время расстрелов на "евромайдане" в феврале 2014 года руководил снайперами и заводил их в гостиницу "Украина".

По ее словам, нынешний генпрокурор Юрий Луценко захватил эту должность, "чтобы его преступления никогда не расследовались". Она отметила, что Луценко "призывал к свержению власти и обещал людям оружие на майдане".

По ее мнению, однако, эти преступления останутся безнаказанными.

Как сообщало Накануне.RU, Луценко обвинил Савченко в подготовке терактов в Верховной раде и расстреле депутатов. Ее также могут обвинить в подготовке убийства Петра Порошенко.