Уралвагонзавод нацелен на дальнейшую диверсификацию производства

Генеральный директор научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов в очередной раз встретился с трудовым коллективом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, на встрече были озвучены итоги прошлого года и определены планы на 2018-й, а также поставлены первоочередные задачи на ближайшую перспективу.

Отмечается, что в прошлом году коллектив УВЗ отработал хорошо по всем направлениям. Доля нижнетагильского Уралвагонзавода в общей прибыли - порядка 70%. Почти в два раза выросли затраты на инвестиционную деятельность по сравнению с 2016 годом. Положительная динамика позволила провести мероприятия по индексации заработной платы: с 1 апреля 2018 года она будет повышена на 5,76%.

Хороших показателей удалось добиться в том числе за счет большого объема заказов на железнодорожную продукцию. В 2017 году ее выпущено в 2,1 раза больше, чем в 2016-ом. Портфель заказов по этому направлению сформирован не только на 2018-й, но и на перспективу. В планах – выпускать ежегодно порядка 17 тыс. изделий различных наименований.

В прошлом году Уралвагонзавод освоил и сертифицировал несколько новых изделий подвижного состава. Выросли объемы производства запчастей для железнодорожной продукции, что подтверждает планы УВЗ по сопровождению изделий подвижного состава на всех этапах жизненного цикла. Также в 2017-м были проведены испытания колесного экскаватора, дорабатывается гусеничный экскаватор. Планируется, что в ближайшее время начнется их серийное производство.

Государственная программа вооружений до 2027 года гарантирует предприятиям стабильный Гособоронзаказ, есть контракты и по линии военно-технического сотрудничества. Но, как подчеркнул Потапов, надо развивать это высокорентабельное направление, выходить на новые рынки.

Соотношение гражданской и спецпродукции в структуре выручки Уралвагонзавода в 2017 году составило 40% и 57% соответственно. В 2016 году это соотношение составляло 18% на 80%. Задача на текущий год - довести выручку от гражданской продукции до 43%.

"Мы хорошими темпами идем к цели по доведению соотношения гражданской и военной продукции к 2025 году - 50 на 50%. Это совершенно точно нужно делать, потому что не может в дальнейшем оставаться такого количества заказов на модернизацию танков, как сейчас. Эти работы не бесконечны. А мы должны быть уверены в завтрашнем дне", - подчеркнул генеральный директор.