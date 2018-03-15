"Аэрофлот" готов стать первым заказчиком сверхзвукового самолета

"Аэрофлот" хотел бы стать первым заказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета, заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

"Для нас было бы здорово, если бы "Аэрофлоту" доверили, и мы стали бы первыми заказчиками. С удовольствием бы получили сверхзвуковую машину", - сказал Савельев в эфире телеканала "Россия 24".

"Это жизненная необходимость. Наверное, мы к этому вернемся все вместе, во всей мировой авиации, в ближайшее время", - добавил он.

Гендиректор авиакомпании отметил, что оказавшиеся нерентабельными сверхзвуковые самолеты Concorde и Ту-144 "обогнали свое время", но теперь, при наличии новых технологий и композитных материалов, есть возможность создать экономичный лайнер.

Напомним, в январе президент Владимир Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового стратегического ракетоносца ТУ-160 "Петр Дейнекин". Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал главе государства, что у корпорации имеется проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.

При этом отмечалось, что такой самолет на деле может оказаться штучным бизнес-джетом.