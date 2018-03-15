Таможня "Кольцово" задержала мужчину с оружием ниндзя

В Екатеринбурге сотрудники Кольцовской таможни при досмотре багажа гражданина РФ обнаружили оружие ниндзя - сюрикен.

Молодой человек летел из Турции, где и приобрел данный товар. Пассажир рассказал, что увлекается культурой ниндзя, сообщили Накануне.RU в пресс-служба Кольцовской таможни имени В.А.Сорокина.

Данный предмет, по его словам, похож на так называемый сюрикен - оружие ниндзя (тонкая металлическая пластина с выступающими острыми концами). Любитель японской культуры утверждал, что приобрел сувенир в мирных целях. С таможенными правилами был не знаком, разрешающих документов при себе гражданин не имел, и о том, что данный предмет подлежит обязательному таможенному декларированию, не знал.

В отношении пассажира составлено два протокола, а предмет направлен на экспертизу. Если она установит, что предмет является холодным оружием, то мужчине грозит штраф.