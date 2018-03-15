Суд оштрафовал студентку Тимирязевской академии за пикет, в котором она не участвовала

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За шпионским скандалом последовал дипломатический После того, как Тереза Мэй поставила Москве ультиматум, аналитики начали прогнозировать, чем грозит нам грядущий дипломатический скандал, потому что хорошо известны слова Сергея Лаврова: "кто вы такие, чтобы нас учить", и "учить" здесь можно заменить на "допрашивать", позиция России по этому вопросу очевидна. Великобритания высылает наших дипломатов, но такие истеричные действия в традициях Лондона, высылали дипломатов и раньше. Сегодня стало известно, что Россия в ответ в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов.
15.03.2018
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
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Новости
15.03.2018 14:41 Мск (16:41 Екб)
общество | Центральный ФО
Суд оштрафовал студентку Тимирязевской академии за пикет, в котором она не участвовала
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Тимирязевская академия (2018) | Фото: vk.com/sostimiryazevka

Коптевский районный суд приговорил студентку Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева Марию Кузичеву к штрафу за организацию незаконного массового мероприятия. Девушка должна выплатить 20 тыс. руб. за проведение пикета, в котором даже не участвовала. Об этом Накануне.RU сообщили в профсоюзе "Университетская солидарность".
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Суд признал магистранткуТимирязевской академии виновной в "нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Речь идет об одиночных пикетах, которые студенты РГАУ проводили в конце прошлого года, пытаясь защитить теперь уже бывшего декана агрофака Александра Соловьева от увольнения. Через пару дней после этого в общежитие прибыли сотрудники полиции, пытаясь выяснить, кто был организатором одиночных пикетов, которые суд счел массовой акцией.

"Путем шантажа и угроз они получили показания на Марию Кузичеву. В то время она была комендантом общежития и пустила студентов с плакатами в комнату для самоподготовки. При этом сама Мария в пикетах не участвовала", - рассказали в профсоюзе "Университетская солидарность".

Тимирязевская академия(2018)|Фото: vk.com/sostimiryazevka

"Собрано целых два тома "доказательств", состоящий из скринов страниц в соцсетях! Вердикт судьи гласит: виновна в организации пикетов (доказательством являются краски и кисти), назначить штраф 20 тыс.руб. штрафа! И что теперь, Маша должна одуматься? Не отстаивать свои права? Не защищать близких? Быть серой массой? Очень достойный пример правосудия для молодежи!" – написала в группе "Спасем Тимирязевку" в соцсети "Вконтакте" преподаватель РГАУ Ольга Щуклина.

Отметим, что в конце января депутат Госдумы Валерий Рашкин попросил прокурора Москвы Владимира Чурикова и начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова разобраться в ситуации с давлением на студентов Тимирязевской академии после пикетов.

Другие новости по темам: тимирязевская академия, российский государственный аграрный университет, ргау, галина золина, пикеты, штраф, мария кузичева
15.03.2018 14:41 Мск | Москва | Анна Смирнова
16:41 Екб


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Суд оштрафовал студентку Тимирязевской академии за пикет, в котором она не участвовала
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