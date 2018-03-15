Суд оштрафовал студентку Тимирязевской академии за пикет, в котором она не участвовала

Коптевский районный суд приговорил студентку Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева Марию Кузичеву к штрафу за организацию незаконного массового мероприятия. Девушка должна выплатить 20 тыс. руб. за проведение пикета, в котором даже не участвовала. Об этом Накануне.RU сообщили в профсоюзе "Университетская солидарность".

Суд признал магистранткуТимирязевской академии виновной в "нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Речь идет об одиночных пикетах, которые студенты РГАУ проводили в конце прошлого года, пытаясь защитить теперь уже бывшего декана агрофака Александра Соловьева от увольнения. Через пару дней после этого в общежитие прибыли сотрудники полиции, пытаясь выяснить, кто был организатором одиночных пикетов, которые суд счел массовой акцией.

"Путем шантажа и угроз они получили показания на Марию Кузичеву. В то время она была комендантом общежития и пустила студентов с плакатами в комнату для самоподготовки. При этом сама Мария в пикетах не участвовала", - рассказали в профсоюзе "Университетская солидарность".

"Собрано целых два тома "доказательств", состоящий из скринов страниц в соцсетях! Вердикт судьи гласит: виновна в организации пикетов (доказательством являются краски и кисти), назначить штраф 20 тыс.руб. штрафа! И что теперь, Маша должна одуматься? Не отстаивать свои права? Не защищать близких? Быть серой массой? Очень достойный пример правосудия для молодежи!" – написала в группе "Спасем Тимирязевку" в соцсети "Вконтакте" преподаватель РГАУ Ольга Щуклина.

Отметим, что в конце января депутат Госдумы Валерий Рашкин попросил прокурора Москвы Владимира Чурикова и начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова разобраться в ситуации с давлением на студентов Тимирязевской академии после пикетов.