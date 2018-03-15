"Серьезных повреждений нет": Михалкову, приехавшему агитировать за Путина, потребовалась помощь врачей

Известный режиссер Никита Михалков поскользнулся и упал во время рабочей поездки в Нижний Новгород, в результате чего ему пришлось обращаться в больницу. Информацию об этом подтвердили в его пресс-службе.

"Никита Сергеевич приехал в Нижний Новгород как доверенное лицо В.В. Путина для участия в дебатах и встречах в рамках предвыборной кампании. Действительно, он поскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Михалкова.

Там уточнили, что режиссер решил продолжить рабочую поездку и принять участие во всех запланированных встречах.

Напомним, ранее Никита Михалков комментировал послание президента Федеральному собранию. Он заявил, что "разговаривать с Россией с позиции силы бессмысленно".