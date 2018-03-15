Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова

На обряде отпевания народного артиста СССР Олега Табакова будут присутствовать только родственники, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Читайте также: Православные активисты собирают подписи за отставку Олега Табакова

Источник в Московской патриархии уточнил, что церковный обряд будет закрытый. По просьбе близких Табакова, его место и время не разглашаются.

С чем связана такая секретность, не сообщается. Однако ранее стало известно, что члены движения "Божья воля" намерены сорвать отпевание Олега Табакова.

Глава движения "Божья воля" Людмила Есипенко на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщила, что организация намерена подать заявление на имя управляющего Центральным викариатством Москвы митрополиту Истринскому Арсению "с просьбой о неотпевании богохульника Табакова". Православное движение, утверждает она, недовольно репертуаром МХТ имени Чехова, в частности, спектаклем "Идеальный муж".

В Русской православной церкви осудили такие высказывания и намерения лидера движения.

"Некоторые "православные" активисты совсем потеряли связь с Евангелием. Сталина, значит, можно было отпевать, а Табакова нельзя?!", - написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По мнению экспертов, вопрос об отпевании Табакова неэтично даже поднимать.



"Согласно канонам РПЦ, если человек был крещен и на протяжении жизни не отрекался от веры, его можно отпевать, даже если при этом он совершал какие-то спорные поступки", - заявил Накануне.RU Александр Копировский, специалист по христианской традиции, член Ассоциации искусствоведов (АИС), профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института.



"Олег Павлович был крещеным, и мы ничего не знаем о том, чтобы он отрекался от веры или был убежденным атеистом, - продолжил он. - Поэтому требование не проводить отпевание известного деятеля культуры со стороны каких-то сомнительных организаций выглядит неуместным".



Копировский пояснил, что после крещения препятствием для оптевания могут быть только факты, однозначно говорящие о том, что человек отрекся от веры. "Именно факты - не трактовки его действий, особенно касающихся художественного творчества, которое вообще однозначной оценке не подлежит. Спорные моменты в его творчестве не могут быть основанием для отказа в отпевании", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что Патриарх Кирилл выразил соболезнование семье актера, назвав его "хранителем традиций отечественной артистической школы", не подвергая сомнению возможность отпевания.

Напомним, народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта.

Церемония прощания с артистом и гражданская панихида прошли сегодня в МХТ имени Чехова. Попрощаться с Табаковым приехал президент Владимир Путин.

Похоронят Олега Табакова на Новодевичьем кладбище.