Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова

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За шпионским скандалом последовал дипломатический После того, как Тереза Мэй поставила Москве ультиматум, аналитики начали прогнозировать, чем грозит нам грядущий дипломатический скандал, потому что хорошо известны слова Сергея Лаврова: "кто вы такие, чтобы нас учить", и "учить" здесь можно заменить на "допрашивать", позиция России по этому вопросу очевидна. Великобритания высылает наших дипломатов, но такие истеричные действия в традициях Лондона, высылали дипломатов и раньше. Сегодня стало известно, что Россия в ответ в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов.
15.03.2018
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
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Новости
15.03.2018 14:26 Мск (16:26 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
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церемония прощания с Олегом Табаковым (2018) | Фото: ТВ Центр

На обряде отпевания народного артиста СССР Олега Табакова будут присутствовать только родственники, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
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Источник в Московской патриархии уточнил, что церковный обряд будет закрытый. По просьбе близких Табакова, его место и время не разглашаются.

С чем связана такая секретность, не сообщается. Однако ранее стало известно, что члены движения "Божья воля" намерены сорвать отпевание Олега Табакова.

Глава движения "Божья воля" Людмила Есипенко на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщила, что организация намерена подать заявление на имя управляющего Центральным викариатством Москвы митрополиту Истринскому Арсению "с просьбой о неотпевании богохульника Табакова". Православное движение, утверждает она, недовольно репертуаром МХТ имени Чехова, в частности, спектаклем "Идеальный муж".

церемония прощания с Олегом Табаковым(2018)|Фото: ТВ Центр

В Русской православной церкви осудили такие высказывания и намерения лидера движения.

"Некоторые "православные" активисты совсем потеряли связь с Евангелием. Сталина, значит, можно было отпевать, а Табакова нельзя?!", - написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

церемония прощания с Олегом Табаковым(2018)|Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По мнению экспертов, вопрос об отпевании Табакова неэтично даже поднимать.

"Согласно канонам РПЦ, если человек был крещен и на протяжении жизни не отрекался от веры, его можно отпевать, даже если при этом он совершал какие-то спорные поступки", - заявил Накануне.RU Александр Копировский, специалист по христианской традиции, член Ассоциации искусствоведов (АИС), профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института.

"Олег Павлович был крещеным, и мы ничего не знаем о том, чтобы он отрекался от веры или был убежденным атеистом, - продолжил он. - Поэтому требование не проводить отпевание известного деятеля культуры со стороны каких-то сомнительных организаций выглядит неуместным".

Копировский пояснил, что после крещения препятствием для оптевания могут быть только факты, однозначно говорящие о том, что человек отрекся от веры. "Именно факты - не трактовки его действий, особенно касающихся художественного творчества, которое вообще однозначной оценке не подлежит. Спорные моменты в его творчестве не могут быть основанием для отказа в отпевании", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что Патриарх Кирилл выразил соболезнование семье актера, назвав его "хранителем традиций отечественной артистической школы", не подвергая сомнению возможность отпевания.

церемония прощания с Олегом Табаковым(2018)|Фото: Интерфакс

Напомним, народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта.

Церемония прощания с артистом и гражданская панихида прошли сегодня в МХТ имени Чехова. Попрощаться с Табаковым приехал президент Владимир Путин.

церемония прощания с Олегом Табаковым, Владимир Путин(2018)|Фото: ntv.ru

Похоронят Олега Табакова на Новодевичьем кладбище.

Другие новости по темам: олег табаков, отпевание
15.03.2018 14:26 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:26 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.03.2018 13:56 Мск
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Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
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