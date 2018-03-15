Норвежский биатлонист на соревнованиях в Югре рассказал о своей футболке с Путиным: "Некоторые были недовольны"

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За шпионским скандалом последовал дипломатический После того, как Тереза Мэй поставила Москве ультиматум, аналитики начали прогнозировать, чем грозит нам грядущий дипломатический скандал, потому что хорошо известны слова Сергея Лаврова: "кто вы такие, чтобы нас учить", и "учить" здесь можно заменить на "допрашивать", позиция России по этому вопросу очевидна. Великобритания высылает наших дипломатов, но такие истеричные действия в традициях Лондона, высылали дипломатов и раньше. Сегодня стало известно, что Россия в ответ в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов.
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
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Норвежский биатлонист на соревнованиях в Югре рассказал о своей футболке с Путиным: "Некоторые были недовольны"
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биатлонист Ветле Шостад Кристиансен (2018) | Фото: ugramegasport.ru

Призер этапа Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске, норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал о футболке с изображением президента России Владимира Путина верхом на медведе, фото в которой наделало много шума. Спортсмен получил её в подарок от друга, приехавшего из Пхенчхана и сфотографировался в ней для Instagram. Кристиансен заявил, что таким образом он хотел поддержать российских спортсменов, передает корреспондент Накануне.RU.

Эксклюзивное интервью лидер Кубка IBU дал югорским организаторам соревнований. В нем он рассказал о фото в футболке с Путиным, оно стало одним из самых обсуждаемых в мире биатлона. В большей степени пост был шуточным, сказал норвежец: "Я не особо слежу за политикой, ни норвежской, ни российской, но, мне кажется, российские спортсмены, особенно лыжники и биатлонисты, получили много негатива в свой адрес, так что это была и небольшая поддержка", — сказал Ветле.

биатлонист Ветле Шостад Кристиансен, футболка с Путиным(2018)|Фото: instagram.com/vetlesc

После публикации комментаторы разделились на два лагеря: одни оценили необычную футболку, другие посчитали неправильным шутить о России и Путине в текущей ситуации вокруг спорта в стране. Резко высказалась именитая норвежская биатлонистка Лив-Грете Шельбрейд. Однако автор поста не обращает внимание на негатив: "Если бы я мог вернуться назад, я бы все равно выложил эту фотографию. Я стараюсь с юмором относиться к тому, что происходит. В спорте мы достаточно серьезные, у нас тяжелая подготовка и много соревнований, поэтому важно иногда повеселиться с фотографией в Instagram".

биатлонист Ветле Шостад Кристиансен(2018)|Фото: ugramegasport.ru

По мнению биатлониста, смешивать спорт и политику — неправильно, а доказательств в допинговом скандале слишком мало, чтобы лишать страну права проводить соревнования. После финального этапа Кубка IBU в Ханты-Мансийске, спортсмен выступит на этапе Кубка мира в Тюмени.

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15.03.2018 14:21 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
16:21 Екб


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Норвежский биатлонист на соревнованиях в Югре рассказал о своей футболке с Путиным: "Некоторые были недовольны"
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