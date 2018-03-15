Норвежский биатлонист на соревнованиях в Югре рассказал о своей футболке с Путиным: "Некоторые были недовольны"

Призер этапа Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске, норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал о футболке с изображением президента России Владимира Путина верхом на медведе, фото в которой наделало много шума. Спортсмен получил её в подарок от друга, приехавшего из Пхенчхана и сфотографировался в ней для Instagram. Кристиансен заявил, что таким образом он хотел поддержать российских спортсменов, передает корреспондент Накануне.RU.

Эксклюзивное интервью лидер Кубка IBU дал югорским организаторам соревнований. В нем он рассказал о фото в футболке с Путиным, оно стало одним из самых обсуждаемых в мире биатлона. В большей степени пост был шуточным, сказал норвежец: "Я не особо слежу за политикой, ни норвежской, ни российской, но, мне кажется, российские спортсмены, особенно лыжники и биатлонисты, получили много негатива в свой адрес, так что это была и небольшая поддержка", — сказал Ветле.

После публикации комментаторы разделились на два лагеря: одни оценили необычную футболку, другие посчитали неправильным шутить о России и Путине в текущей ситуации вокруг спорта в стране. Резко высказалась именитая норвежская биатлонистка Лив-Грете Шельбрейд. Однако автор поста не обращает внимание на негатив: "Если бы я мог вернуться назад, я бы все равно выложил эту фотографию. Я стараюсь с юмором относиться к тому, что происходит. В спорте мы достаточно серьезные, у нас тяжелая подготовка и много соревнований, поэтому важно иногда повеселиться с фотографией в Instagram".

По мнению биатлониста, смешивать спорт и политику — неправильно, а доказательств в допинговом скандале слишком мало, чтобы лишать страну права проводить соревнования. После финального этапа Кубка IBU в Ханты-Мансийске, спортсмен выступит на этапе Кубка мира в Тюмени.