Губернатор Борис Дубровский утвердил 19 кандидатов в новый состав Общественной палаты Челябинской области. Соответствующее постановление глава области подписал сегодня, передает корреспондент Накануне.

В новый состав вошли действующий председатель ОП Олег Дубровин, директор спортивной школы "Вероника" Вероника Болтвина-Бутузова, председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Николая Буяков, бывший председатель Общественной палаты Вячеслав Скворцов, директор АНО "Южноуральская панорама" Сергей Филичкин, ректор аграрного университета Виктор Литовченко и другие.

Напомним, на этой неделе комитет ЗСО по законодательству одобрил кандидатов в новый состав Общественной палаты Челябинской области. Теперь список из 19 кандидатов в ОП должны утвердить на заседании Заксобрания области.

Согласно законодательству, 19 членов палаты утверждает губернатором по представлению зарегистрированных на территории Челябинской области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, 19 членов – ЗСО по представлению зарегистрированных НКО, в том числе региональных общественных объединений. Еще 19 членов утвердят новые члены Общественной палаты области.