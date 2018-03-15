Федерация хоккея России заинтересовалась избиением главного арбитра на турнире "Кубок Вызова-2018"

Федерация хоккея России разбирается в обстоятельствах инцидента в матче любительских команд.

Как сообщили Накануне.RU в ФХР, 9 марта в матче любительского хоккейного турнира "Кубок Вызова-2018", проходившего в подмосковном Одинцове, нападающий Андрей Коваленко, недовольный решением судьи, ударил главного арбитра Владислава Киселева.

"Руководствуясь принципами Кодекса этики и в связи с обращением организаторов турнира, Федерация хоккея России начала производство в отношении А. Коваленко по факту указанного нарушения. Федерацией хоккея России также принято во внимание обращение арбитра Киселева в правоохранительные органы на действия участника матча А. Коваленко", - добавили в ФХР.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Федерация хоккея России представила национальную программу подготовки хоккеистов, которая носит название "Красная машина".