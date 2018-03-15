Борис Дубровский ознакомился с новым производством по выпуску растительных напитков

Губернатор Борис Дубровский ознакомился с первым в России заводом растительных напитков компании "Союзпищепром", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Как отметил губернатор, это классический импортозамещающий проект.

"До сегодняшнего дня на рынке были представлены лишь импортные аналоги по цене в 2-3 раза дороже. Теперь, благодаря новому производству, это молоко будет еще и доступным – а значит, со временем войдет в рацион южноуральцев. Мы видим серьезную перспективу экспорта продукции в Китай, она будет там востребована. Также мы сосредоточимся на том, чтобы во всех продовольственных магазинах Челябинской области продукт завода растительных напитков был в продаже", – отметил Борис Дубровский.

На предприятии будут выпускать кисель, рисовое и соевое молоко, йогурты. В планах предприятия расширить линейку продукции за счет миндального и кокосового молока.

Как рассказал президент Объединения "Союзпищепром" Александр Берестов, это продукты будущего.

"До настоящего времени на Российском рынке 95-98% растительных напитков было импортного производства. С запуском нашего завода полностью покрываются потребности нашей страны в растительных напитках, и мы успешно решаем задачу импортозамещения. По заключению Роспотребнадзора продукция южноуральского завода растительных напитков имеет профилактическо-диетическое направление, и выполняет функции детокса", - сообщил он.