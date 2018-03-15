Лавров: Действия Лондона по "делу Скрипаля" вызваны неспособностью выполнить обещания по Brexit

Действия Лондона по "делу Скрипаля" вызваны неспособностью властей Великобритании выполнить обещания по Brexit, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мне кажется, очевидно, эта история отражает прежде всего безысходность нынешнего правительства Великобритании, особенно в ситуации, когда они не могут обеспечить те обещания, которые давали своему населению в связи с выходом из ЕС", - сказал министр на форуме "Россия - страна возможностей".

Лавров назвал хамскими и голословными обвинения Лондона в адрес Москвы.

"В Нью-Йорке наш представитель Василий Небензя, изложив нашу позицию и ответив культурно и аргументированно на абсолютно хамские обвинения в наш адрес, бездоказательные, голословные, сказал: "Давайте примем документ о том, что необходимо провести расследование на основе конвенции о запрещении химического оружия", - сказал он.

Английский представитель заблокировал это предложение, напомнил Лавров."Поэтому сами судите, что в этой истории движет англичанами и безоговорочно поддержавшими их американцами", - отметил министр.

"Европейцы как-то более сдержанно (себя ведут), но их тоже заставляют идти на поводу у этой так называемой "натовской солидарности", - цитирует Лаврова "Интерфакс".

Ранее глава МИД РФ сообщил, что Россия в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.