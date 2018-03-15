Лавров: Действия Лондона по "делу Скрипаля" вызваны неспособностью выполнить обещания по Brexit

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За шпионским скандалом последовал дипломатический После того, как Тереза Мэй поставила Москве ультиматум, аналитики начали прогнозировать, чем грозит нам грядущий дипломатический скандал, потому что хорошо известны слова Сергея Лаврова: "кто вы такие, чтобы нас учить", и "учить" здесь можно заменить на "допрашивать", позиция России по этому вопросу очевидна. Великобритания высылает наших дипломатов, но такие истеричные действия в традициях Лондона, высылали дипломатов и раньше. Сегодня стало известно, что Россия в ответ в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов.
15.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
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Новости
15.03.2018 13:49 Мск (15:49 Екб)
политика | В России
Лавров: Действия Лондона по "делу Скрипаля" вызваны неспособностью выполнить обещания по Brexit
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(2015) | Фото: kremlin.ru

Действия Лондона по "делу Скрипаля" вызваны неспособностью властей Великобритании выполнить обещания по Brexit, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Мне кажется, очевидно, эта история отражает прежде всего безысходность нынешнего правительства Великобритании, особенно в ситуации, когда они не могут обеспечить те обещания, которые давали своему населению в связи с выходом из ЕС", - сказал министр на форуме "Россия - страна возможностей".

Лавров назвал хамскими и голословными обвинения Лондона в адрес Москвы.

"В Нью-Йорке наш представитель Василий Небензя, изложив нашу позицию и ответив культурно и аргументированно на абсолютно хамские обвинения в наш адрес, бездоказательные, голословные, сказал: "Давайте примем документ о том, что необходимо провести расследование на основе конвенции о запрещении химического оружия", - сказал он.

Английский представитель заблокировал это предложение, напомнил Лавров."Поэтому сами судите, что в этой истории движет англичанами и безоговорочно поддержавшими их американцами", - отметил министр.

"Европейцы как-то более сдержанно (себя ведут), но их тоже заставляют идти на поводу у этой так называемой "натовской солидарности", - цитирует Лаврова "Интерфакс".

Ранее глава МИД РФ сообщил, что Россия в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.

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15.03.2018 13:49 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:49 Екб


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Лавров: Действия Лондона по "делу Скрипаля" вызваны неспособностью выполнить обещания по Brexit
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