В Прикамье глава подделал документы об утилизации ртутьсодержащих отходов

В Чернушинском районе готово к суду дело главы Куеды, которому вменяют предоставление в суд поддельных документов, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным следствия, в июне 2017 г. глава, желая избежать ответственности за несоблюдение требований при обращении с ртутьсодержащими отходами производства, предоставил в районный суд фальшивые документы. Спустя год, "задним числом" он написал соответствующие бумаги.

Оценив подлинность документов, суд признал их недостоверными и подложными. Глава администрации подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Дело ушло в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.