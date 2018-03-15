Восемь нарушений требований авиационной безопасности были выявлены в новом терминале пермского аэропорта

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За шпионским скандалом последовал дипломатический После того, как Тереза Мэй поставила Москве ультиматум, аналитики начали прогнозировать, чем грозит нам грядущий дипломатический скандал, потому что хорошо известны слова Сергея Лаврова: "кто вы такие, чтобы нас учить", и "учить" здесь можно заменить на "допрашивать", позиция России по этому вопросу очевидна. Великобритания высылает наших дипломатов, но такие истеричные действия в традициях Лондона, высылали дипломатов и раньше. Сегодня стало известно, что Россия в ответ в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов.
15.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
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Новости
15.03.2018 14:34 Мск (16:34 Екб)
политика
Восемь нарушений требований авиационной безопасности были выявлены в новом терминале пермского аэропорта
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Большое Савино, международный аэропорт Пермь (2017) | Фото: aviaperm.ru

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что пермский аэропорт "Большое Савино" имеет ряд нарушений в сфере безопасности нового терминала, из-за чего у него было приостановлено действие сертификата авиационной безопасности. В пресс-службе пермского аэропорта корреспонденту Накануне.RU подтвердили информацию о несоответствии восьми пунктов федеральным "Требованиям авиационной безопасности к аэропортам". Однако официального документа о приостановлении сертификата авиационной безопасности Международный аэропорт "Пермь" не получал. Срок действия сертификата международного аэропорта "Пермь" истекает 10 января 2019 года.
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Несоответствия были выявлены еще в ноябре 2017 г. во время инспекционной проверки управления транспортной безопасности Федерального агентства воздушного транспорта. В результате проверки нового здания аэровокзала было выявлено несоответствие по восьми пунктам. Администрация аэропорта сразу же приступила к устранению несоответствий.

Повторная проверка состоялась в феврале 2018 г. Утвержденный акт повторной проверки пермский аэропорт получил 13 марта. Пять из восьми несоответствий были устранены в полном объеме. Работа по устранению трех оставшихся пунктов продолжается.

В пресс-службе пермской воздушной гавани отмечают, что для устранения оставшихся несоответствий должны быть соблюдены процедуры, сроки проведения которых регламентированы и установлены в том числе федеральным законодательством. Администрация аэропорта "Пермь" прикладывает все усилия для устранения оставшихся недостатков в максимально возможные кратчайшие сроки.

Конкретизировать в чем именно заключается несоответствие федеральным требованиям авиационной безопасности в пресс-службе "Большое Савино" отказались, однако подчеркнули, что аэропорт работает в штатном режиме.

Отметим, что на сайте Ространснадзора говорится, что к организации авиационной безопасности относятся охрана бортов на стоянке, досмотр пассажиров, исключение провоза каких-либо опасных веществ, оружия.

Другие новости по темам: пермский аэропорт, аэропорт пермь, большое савино, новый терминал, требования безопасности, несоответствие
15.03.2018 14:34 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
16:34 Екб


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Восемь нарушений требований авиационной безопасности были выявлены в новом терминале пермского аэропорта
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