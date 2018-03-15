Восемь нарушений требований авиационной безопасности были выявлены в новом терминале пермского аэропорта

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что пермский аэропорт "Большое Савино" имеет ряд нарушений в сфере безопасности нового терминала, из-за чего у него было приостановлено действие сертификата авиационной безопасности. В пресс-службе пермского аэропорта корреспонденту Накануне.RU подтвердили информацию о несоответствии восьми пунктов федеральным "Требованиям авиационной безопасности к аэропортам". Однако официального документа о приостановлении сертификата авиационной безопасности Международный аэропорт "Пермь" не получал. Срок действия сертификата международного аэропорта "Пермь" истекает 10 января 2019 года.

Несоответствия были выявлены еще в ноябре 2017 г. во время инспекционной проверки управления транспортной безопасности Федерального агентства воздушного транспорта. В результате проверки нового здания аэровокзала было выявлено несоответствие по восьми пунктам. Администрация аэропорта сразу же приступила к устранению несоответствий.

Повторная проверка состоялась в феврале 2018 г. Утвержденный акт повторной проверки пермский аэропорт получил 13 марта. Пять из восьми несоответствий были устранены в полном объеме. Работа по устранению трех оставшихся пунктов продолжается.

В пресс-службе пермской воздушной гавани отмечают, что для устранения оставшихся несоответствий должны быть соблюдены процедуры, сроки проведения которых регламентированы и установлены в том числе федеральным законодательством. Администрация аэропорта "Пермь" прикладывает все усилия для устранения оставшихся недостатков в максимально возможные кратчайшие сроки.

Конкретизировать в чем именно заключается несоответствие федеральным требованиям авиационной безопасности в пресс-службе "Большое Савино" отказались, однако подчеркнули, что аэропорт работает в штатном режиме.

Отметим, что на сайте Ространснадзора говорится, что к организации авиационной безопасности относятся охрана бортов на стоянке, досмотр пассажиров, исключение провоза каких-либо опасных веществ, оружия.