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от издателя  |  комментариев: 5


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15.03.2018
политика ;
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Счетная палата Свердловской области выявила нарушения на полмиллиарда рублей
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(2005) | Фото: Накануне.ru

Счетная палата Свердловской области (СПСО) в 2017 году выявила нарушений и недостатков на 545,3 млн руб. Об этом и.о. председателя СПСО Николай Гребенщиков проинформировал депутатов комитета заксобрания по бюджету финансам и налогам, передает корреспондент Накануне.RU.
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По словам Гребенщикова, такая сумма сложилась после проведения в прошлом году на территории региона 51 контрольного мероприятия, что в 1,6 раза больше, чем в 2016 г., общее количество объектов аудита составило 401 организацию.

Основные нарушения связаны с формированием и исполнением бюджетов (40% случаев), ведением бухгалтерской отчетности (38%) и осуществлением государственных закупок (15%).

В то же время были случаи нарушений, которые объективно не попали под статистическую отчетность. Например, проверяющие сочли, что медицинское оборудование в одном из муниципалитетов используется неэффективно, с чем проверяемые согласились. Но практически срезу были приняты на работу соответствующие специалисты, часть оборудования перераспределили по другим учреждениям здравоохранения, и вопрос с контроля сняли без лишней волокиты.

Как отметил Гребенщиков, впервые в практике СПСО в прошлом году уральские ревизоры провели два совместных мероприятия со Счетной палатой РФ: это проверка средств, направленных их федерального бюджета на воспроизводство минерально-сырьевой базы региона, и экспертно-аналитические мероприятия по охране лесов от пожаров в 2015-2017 гг.

В числе мер реагирования, предпринятых СПСО, было направлено 33 представления, 31 предписание и 30 информационных писем в адрес нарушителей; инициировано 10 административных дел, которые в дальнейшем доведены до суда; к административной ответственности привлечено 6 должностных лиц и 4 юридических. Кроме того, 15 материалов были переданы для разбирательства в прокуратуру.

В итоге устранены финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 446,8 млн руб. (82% от выявленного объема), в том числе в виде уплаты в областной бюджет и бюджет ТФОМС, а также уменьшения реальных объемов выполненных работ.

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков обратил внимание, что руководству Счетной палаты при вынесении доклада на очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области, назначенном на 20 марта, следует обобщить наиболее частые нарушения, которые допускают муниципальные власти. И дать руководителям местного уровня четкие рекомендации, позволяющие не совершать нарушения.

Напомним, в прошлом году были наложены крупные штрафы, не соизмеримые с уровнем зарплаты, на мэров Верхнего Тагила Сергея Калинина (за нарушение порядка проведения тендеров) и Нижней Салды Елену Матвееву (за то, что отчет о проведенных торгах был выложен в открытом доступе с опозданием на 6 дней).

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15.03.2018 15:43 Мск | Андрей Яловец
17:43 Екб


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Счетная палата Свердловской области выявила нарушения на полмиллиарда рублей
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