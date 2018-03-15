Генпрокурор Украины: Савченко хотела взорвать Раду и из автоматов расстреливать выживших

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внесет в Верховную раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест депутата Рады Надежды Савченко. Об этом он объявил с трибуны парламента.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания: как провести террористический акт здесь, в зале Верховной рады. Уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи в парламенте, из минометов обстрелять купол парламента и из автоматов добивать тех, кто бы выжил", - заявил Луценко.

Он отметил, что у Савченко, согласно регламенту, есть 5 дней для дачи объяснений. Накануне Луценко заявлял, что арестует Савченко, если она не прибудет на допрос в СБУ 15 марта.

Савченко вернулась на Украину и перед зданием СБУ дала брифинг, обвинив власть и потребовав "тотальной смены политического режима".

"Кто не думал взорвать Банковую (где расположена администрация президента Украины, - прим.) или Верховную раду? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляют опросы, что 98% украинцев помогли бы Владимиру Рубану разгрузить мебель", - сказала она, имея в виду, что у задержанного Рубана в машине нашли мебель с оружием.

Тем временем Верховная рада уже исключила Савченко из комитета национальной безопасности и обороны, поскольку она имеет доступ к информации, которая относится к гостайне.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Савченко готовятся обвинить в подготовке убийства Петра Порошенко.