Орешкин: Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается

Возможное повышение пенсионного возраста сейчас обсуждается, есть разные предложения, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли быть связана задача по увеличению продолжительности жизни с возможностью увеличения пенсионного возраста в России.

Позже, отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, обсуждается ли данный вопрос в правительстве РФ, Орешкин сказал, что "обсуждается в обществе", не став конкретизировать идет ли обсуждение в кабинете министров, сообщает РИА Новости.

Напомним, задачу увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет в послании Федеральному Собранию поставил президент России Владимир Путин. Как сообщало Накануне.RU, во вторник ВЭБ опубликовал прогноз экономического развития России, согласно которому повышение пенсионного возраста начнется с 2020 г. Позднее документ был удален с сайта.