Орешкин: Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается

в этот день
15.03.18
15:07
В Екб.17:07
В Якутии Ан-12 потерял створку люка: из самолета посыпалось золото. ФОТО
В основах пограничной политики РФ пропишут "угрозы демографической экспансии"
Оборонщики требуют госзаказ на гражданскую продукцию
Главное
Путин приехал на прощание с Табаковым

Тема дня
За шпионским скандалом последовал дипломатический После того, как Тереза Мэй поставила Москве ультиматум, аналитики начали прогнозировать, чем грозит нам грядущий дипломатический скандал, потому что хорошо известны слова Сергея Лаврова: "кто вы такие, чтобы нас учить", и "учить" здесь можно заменить на "допрашивать", позиция России по этому вопросу очевидна. Великобритания высылает наших дипломатов, но такие истеричные действия в традициях Лондона, высылали дипломатов и раньше. Сегодня стало известно, что Россия в ответ в самое ближайшее время вышлет из страны британских дипломатов.
15.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Siloviki" vs Юревич: Лондон совсем не "гудбай", но и в Челябинске осталось "наследство" Ровно год назад стало известно о возбужденном уголовном деле в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который с тех пор предпочитает находиться в Лондоне. Спустя это время значимых подвижек в деле нет, впрочем, осужден его соратник - сенатор Цыбко, зато бывший вице-губернатор Сандаков выходит на "политическую арену".
15.03.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
Два боевика "АТО" в Виннице демонстративно отказались от наград Порошенко
Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
Американцы узнали секреты "Арматы"
Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Песков, порой, "несет пургу"
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 511



Новости
15.03.2018 13:41 Мск (15:41 Екб)
общество | Центральный ФО
Орешкин: Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

иннопром, круглый стол &quot;Развитие транспортно-инфраструктурных проектов России&quot;, Максим Орешкин (2017) | Фото: Накануне.RU

Возможное повышение пенсионного возраста сейчас обсуждается, есть разные предложения, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли быть связана задача по увеличению продолжительности жизни с возможностью увеличения пенсионного возраста в России.
Читайте также:

Позже, отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, обсуждается ли данный вопрос в правительстве РФ, Орешкин сказал, что "обсуждается в обществе", не став конкретизировать идет ли обсуждение в кабинете министров, сообщает РИА Новости.

Напомним, задачу увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет в послании Федеральному Собранию поставил президент России Владимир Путин. Как сообщало Накануне.RU, во вторник ВЭБ опубликовал прогноз экономического развития России, согласно которому повышение пенсионного возраста начнется с 2020 г. Позднее документ был удален с сайта.

Другие новости по темам: Максим Орешкин, повышение пенсионного возраста, реформа, Минэкономразвития
15.03.2018 13:41 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:41 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.12.2017 18:40 Мск
ПФР: Дискуссии о повышении пенсионного возраста продолжатся в 2018 году

Ранее 14.12.2017 13:14 Мск
Путин ответил на "чувствительный" вопрос о повышении пенсионного возраста: По всему миру повышают, не сделала это только Россия

Ранее 29.11.2017 15:12 Мск
Путин исключил возможность "кулуарного" повышения пенсионного возраста

Ранее 02.06.2017 11:27 Мск
Глава Сбербанка заявил, что альтернатив экономической стратегии Кудрина нет

Ранее 01.06.2017 17:50 Мск
Кудрин прокомментировал непопулярные меры своей стратегии: "Не хочу дискутировать, я уже все сказал"

Ранее 01.06.2017 09:32 Мск
Кудрин на сессии ПМЭФ вновь заявил о необходимости повышения пенсионного возраста

Ранее 01.06.2017 09:13 Мск
Орешкин заявил о расхождениях с предложениями Кудрина о повышении пенсионного возраста








Добавить комментарий:

Орешкин: Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+